Palermo-Triestina, Ghirelli: “Complimenti al pubblico rosanero, una grande affluenza” (Di venerdì 13 maggio 2022) I trentaduemila presenti al Renzo Barbera per Palermo-Triestina non sono passati inosservati al presidente della Serie C Leggi su mediagol (Di venerdì 13 maggio 2022) I trentaduemila presenti al Renzo Barbera pernon sono passati inosservati al presidente della Serie C

Advertising

DiMarzio : #SerieC I Gli emissari del #CityGroup a #Palermo per assistere al match contro la #Triestina - SkySport : ULTIM'ORA SERIE C PLAYOFF: PALERMO-TRIESTINA 1-1 I rosanero avanzano al 2° turno #SkySport #SerieC #PalermoTriestina #Palermo #Triestina - GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - NewsTuttoC : Palermo-Triestina 1-1, gol e highlights della partita - desti_paradiso : Gare di ritorno: FeralpiSalò-Pescara 2-1 Cesena-Monopoli 0-3 Palermo-Triestina 1-1 Renate-Juventus U23 0-1 Virtus Entella-Foggia 2-1 -