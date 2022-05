Palermo, lo vanno ad arrestare con l’accusa di corruzione: lui si lancia dal balcone e muore (Di venerdì 13 maggio 2022) Era lui, Marcello Miraglia, 61enne funzionario tecnico della città metropolitana, che rilasciava le autorizzazioni per la raccolta dei rifiuti alle imprese private nella provincia di Palermo. All’alba i finanzieri hanno bussato alla sua porta, a Bagheria, per eseguire un ordine di arresto con l’accusa di corruzione, ma l’uomo si è sottratto, gettandosi dalla finestra. È morto così, nel più totale sbigottimento dei finanzieri. Aveva chiesto di andare in bagno mentre loro completavano le operazioni di notifica dell’arresto, si è diretto invece verso la finestra e a nulla è servito il tentativo del maresciallo delle fiamme gialle di bloccarlo. Un esito tragico che ha bloccato l’operazione dei finanzieri che stavano eseguendo un’operazione a carico di 10 persone, all’alba di venerdì. Dalle indagini coordinate dalla procura di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Era lui, Marcello Miraglia, 61enne funzionario tecnico della città metropolitana, che rilasciava le autorizzazioni per la raccolta dei rifiuti alle imprese private nella provincia di. All’alba i finanzieri hanno bussato alla sua porta, a Bagheria, per eseguire un ordine di arresto condi, ma l’uomo si è sottratto, gettandosi dalla finestra. È morto così, nel più totale sbigottimento dei finanzieri. Aveva chiesto di andare in bagno mentre loro completavano le operazioni di notifica dell’arresto, si è diretto invece verso la finestra e a nulla è servito il tentativo del maresciallo delle fiamme gialle di bloccarlo. Un esito tragico che ha bloccato l’operazione dei finanzieri che stavano eseguendo un’operazione a carico di 10 persone, all’alba di venerdì. Dalle indagini coordinate dalla procura di ...

