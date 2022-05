Palermo, funzionario di polizia suicida durante l'arresto: accusato di corruzione, si lancia dalla finestra del bagno (Di venerdì 13 maggio 2022) Un funzionario della polizia provinciale della Città Metropolitana di Palermo questa notte si è tolto la vita lanciandosi dal sesto piano di un palazzo a Bagheria . I finanzieri erano andati a casa ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022) Undellaprovinciale della Città Metropolitana diquesta notte si è tolto la vitandosi dal sesto piano di un palazzo a Bagheria . I finanzieri erano andati a casa ...

