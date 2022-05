Pacifico meridionale, nave spia cinese agita le elezioni australiane (Di venerdì 13 maggio 2022) Secondo fonti australiane riportate dall’agenzia Reuters, una nave dell'intelligence cinese è stata identificata al largo della costa occidentale dell'Australia mentre navigava a meno di 50 miglia nautiche da una struttura della difesa di Canberra, sollevando preoccupazione nel mezzo di una campagna elettorale che vede tra i temi più caldi le risposte al comportamento della Cina nella regione del sud Pacifico. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha affermato che la nave della marina cinese non si trovava nelle acque territoriali australiane, ma che la sua presenza fosse preoccupante. “È chiaramente una nave dell’intelligence di Pechino, ci stanno guardando e li stiamo tenendo d'occhio da vicino”, ha detto ai giornalisti. L'Australia ha seguito ... Leggi su panorama (Di venerdì 13 maggio 2022) Secondo fontiriportate dall’agenzia Reuters, unadell'intelligenceè stata identificata al largo della costa occidentale dell'Australia mentre navigava a meno di 50 miglia nautiche da una struttura della difesa di Canberra, sollevando preoccupazione nel mezzo di una campagna elettorale che vede tra i temi più caldi le risposte al comportamento della Cina nella regione del sud. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha affermato che ladella marinanon si trovava nelle acque territoriali, ma che la sua presenza fosse preoccupante. “È chiaramente unadell’intelligence di Pechino, ci stanno guardando e li stiamo tenendo d'occhio da vicino”, ha detto ai giornalisti. L'Australia ha seguito ...

