Pace in Ucraina, nuova missione del Vaticano. Parolin: “Spazi ristretti ma ci sono” (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – La Santa Sede è in procinto di avviare una nuova missione in Ucraina con il ‘ministro degli Esteri’ mons. Paul Richard Gallagher che partirà per Kiev. Quali obiettivi? “Gli obiettivi – dice il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, ai margini di un convegno alla Gregoriana su papa Luciani – rimangono sempre i soliti: abbiamo lavorato e stiamo lavorando nella misura possibile, gli Spazi sono molto ristretti ma ci sono, per il cessate il fuoco prima di tutto: questo ci sembra il punto di partenza fondamentale”. Parolin auspica che si “concludano le operazioni belliche e poi si cominci un dialogo serio, senza precondizioni in cui si cerchi di trovare una strada per risolvere questo problema. Ho ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – La Santa Sede è in procinto di avviare unaincon il ‘ministro degli Esteri’ mons. Paul Richard Gallagher che partirà per Kiev. Quali obiettivi? “Gli obiettivi – dice il segretario di Stato, Pietro, ai margini di un convegno alla Gregoriana su papa Luciani – rimangono sempre i soliti: abbiamo lavorato e stiamo lavorando nella misura possibile, glimoltoma ci, per il cessate il fuoco prima di tutto: questo ci sembra il punto di partenza fondamentale”.auspica che si “concludano le operazioni belliche e poi si cominci un dialogo serio, senza precondizioni in cui si cerchi di trovare una strada per risolvere questo problema. Ho ...

Palazzo_Chigi : Draghi a Washington: Occorre cominciare a chiedersi come si costruisce la #pace. Il percorso negoziale è molto diff… - fattoquotidiano : Ucraina, Travaglio a La7: “Draghi dice di volere la pace? Non la si fa mandando armi. Terza guerra mondiale può sco… - _Nico_Piro_ : #12maggio avviso ai 'maledetti pacifisti'. Dopo quasi 80 giorni di #guerra in cui gli opinionisti con l'elmetto ci… - paz_relux0929 : RT @vaticannews_it: #Parolin: vicino al cardinale Zen, speriamo non si complichi il dialogo Santa Sede - #Cina. @SalvoCernuzio ?? https://t… - duro_lavoro : RT @verso_il_fronte: Se Biden deve chiamare Putin per la pace, come dice Draghi, vuol dire che l'Ucraina è un protettorato degli Usa. E dun… -