Ossessionato dai debiti: così Alessandro Maja ha ucciso moglie e figlia (Di venerdì 13 maggio 2022) Alessandro Maja avrebbe ammesso le sue responsabilità e spiegato il brutale omicidio della moglie e della figlia con "l'ossessione per i debiti". L'omicida reo confesso avrebbe risposto alle domande del giudice per le... Leggi su europa.today (Di venerdì 13 maggio 2022)avrebbe ammesso le sue responsabilità e spiegato il brutale omicidio dellae dellacon "l'ossessione per i". L'omicida reo confesso avrebbe risposto alle domande del giudice per le...

SkyTG24 : Omicidio Samarate, Maja a gip: 'Ero ossessionato dai debiti'