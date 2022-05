Orlando, oltre 3mila spettatori per il festival sulle identità, relazioni e possibilità (Di venerdì 13 maggio 2022) Bergamo. Più di 3mila partecipanti reali coinvolti in undici giornate per il festival Orlando, con un palinsesto che si è sviluppato nell’arco di undici giorni, coinvolgendo molti luoghi e partner della vita culturale e sociale della città, presentando numerosissime proposte, destinate a pubblici differenti: performance, film, laboratori e incontri e una mostra. Sono stati giorni di riflessione profonda sul significato del cambiamento, sul privilegio e sulla responsabilità che ogni persona ha nel contribuire a una rivoluzione culturale. Commenta Mauro Danesi, Direttore artistico del festival: “Questa edizione di Orlando dedicata al tema del cambiamento è stata vibrante, in particolare grazie alla risposta del pubblico che con sorprendente calore ha percorso le diverse attività in programma. Da quelle ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 13 maggio 2022) Bergamo. Più dipartecipanti reali coinvolti in undici giornate per il, con un palinsesto che si è sviluppato nell’arco di undici giorni, coinvolgendo molti luoghi e partner della vita culturale e sociale della città, presentando numerosissime proposte, destinate a pubblici differenti: performance, film, laboratori e incontri e una mostra. Sono stati giorni di riflessione profonda sul significato del cambiamento, sul privilegio e sulla responsabilità che ogni persona ha nel contribuire a una rivoluzione culturale. Commenta Mauro Danesi, Direttore artistico del: “Questa edizione didedicata al tema del cambiamento è stata vibrante, in particolare grazie alla risposta del pubblico che con sorprendente calore ha percorso le diverse attività in programma. Da quelle ...

Advertising

a_a_f_t : RT @a_a_f_t: Sulla Luna Astolfo trova il senno di Orlando, oltre a tutto ciò che viene gettato sulla Terra, come le lacrime e i sospiri deg… - PupiaTv : Orlando - 1 miliardo e 250 milioni di euro dal PNRR per oltre 2000 progetti (12.05.22) - a_a_f_t : Sulla Luna Astolfo trova il senno di Orlando, oltre a tutto ciò che viene gettato sulla Terra, come le lacrime e i… - ledicoladelsud : «Oggi abbiamo raggiunto un altro grande obiettivo del Pnrr, con l'assegnazione di oltre 1 miliardo e 250 milioni di… - ParliamoDiNews : Sostegno ai cittadini fragili, stanziati oltre un milione per Palermo - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia… -