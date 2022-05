**Open Arms: medico salita a bordo, 'i 147 migranti erano tutti ammassati a bordo'** (Di venerdì 13 maggio 2022) Palermo, 13 mag. (Adnkronos) - "I migranti erano tutti ammassati sulla nave, erano sotto un tendone e c'erano solo due bagni chimici. Alcuni erano affetti da infezioni e da scabbia". A raccontare le condizioni dei 147 migranti a bordo della nave Open Arms al largo di Lampedusa, il 15 agosto del 2019, è la dottoressa Katia Valeria Di Natale, medico dell'Ordine di Malta, che quel giorno era salita a bordo con il Procuratore di Agrigento di allora, Luigi Patronaggio. "Inizialmente ci siamo confrontati con l'equipe di bordo, abbiamo fato un breve giro sulla nave", dice. E alla domanda della pm Giorgia ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Palermo, 13 mag. (Adnkronos) - "Isulla nave,sotto un tendone e c'solo due bagni chimici. Alcuniaffetti da infezioni e da scabbia". A raccontare le condizioni dei 147della nave Openal largo di Lampedusa, il 15 agosto del 2019, è la dottoressa Katia Valeria Di Natale,dell'Ordine di Malta, che quel giorno eracon il Procuratore di Agrigento di allora, Luigi Patronaggio. "Inizialmente ci siamo confrontati con l'equipe di, abbiamo fato un breve giro sulla nave", dice. E alla domanda della pm Giorgia ...

