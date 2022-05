Open Arms | il medico salito a bordo conferma che nessuno dei 147 clandestini era in pericolo di vita

(Di venerdì 13 maggio 2022) Nuova udienza del processonel quale il leader della Lega, Matteo Salvini, presente oggi nell’aula bunker del carcere dell’Ucciardone assieme al suo avvocato, Giulia Bongiorno, è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito, da ministro dell’Interno – questa l’accusa formulata dalla Procura – lo sbarco di 147 immigrati che la nave della Ong spagnola era andata a prendere davanti alle coste libiche. Oggi sul banco dei testimoni, chiamata dalla difesa di Salvini, salirà, fra gli altri, Anabel Montes, la ex-capomissione dell’Ong. “Alle 9.30 inizia la prossima sessione del processo contro l’ex-ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini per sequestro di persone e abuso di potere vietando lo sbarco delle persone salvate in tre operazioni di salvataggio nel ...

"Signor Salvini, il suo dovere è bloccare in mare le persone" E' la scritta su un cartello mostrato davanti al carcere Ucciardone - dove è in corso l'udienza del processocol senatore della Lega imputato - da alcuni ragazzi del movimento artistico - culturale Our Voice. Nella performance artistica viene rappresentato l'ex ministro dell'Interno seduto su una ...Salvini, che è a Palermo e oggi partecipa all'udienza per il caso, ieri ha incontrato anche i candidati di Prima l'Italia. 'Sono felice di confrontarmi con i futuri amministratori di questa ...Palermo, 13 mag. (askanews) - Udienza a Palermo del processo Open Arms, che vede coinvolto Matteo Salvini, sospesa per qualche minuto. L'ha deciso il presidente del tribunale dopo uno scontro acceso ...Così su Instagram il leader della Lega, Matteo Salvini, allegando una foto nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove è in corso il processo Open Arms, in cui è imputato di sequestro di p ...