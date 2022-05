Oltre Gomorra, ricomincia la storia di Napoli | Ecco il duo che la sta facendo (Di venerdì 13 maggio 2022) Napoli, una città incantevole che sta per rinascere grazie ad un duo pronto a tutto pur di onorare uno splendido luogo simbolo d’Italia. Ecco di chi parliamo. La musica napoletana, amatissima da moltissimi. E se parliamo di musica ed artisti partenopei, non possiamo non fare il nome di Nino D’Angelo. Ancora oggi, è l’artista di Napoli più ascoltato ed apprezzato in assoluto. Gomorra (Web source)Si è sposato nel 1979 con Annamaria Gallo, con cui ha avuto due figli: Antonio e Vincenzo. Nino, primo di sei figli, ha avuto un’infanzia davvero molto difficile. Lasciò infatti presto la scuola a causa dei problemi economici della sua famiglia. Non deve aspettare molto tempo, però, per diventare famoso in tutta Italia e non solo. InOltre, negli anni, ha saputo rinnovarsi alla grande: come dimostra la canzone ... Leggi su newstv (Di venerdì 13 maggio 2022), una città incantevole che sta per rinascere grazie ad un duo pronto a tutto pur di onorare uno splendido luogo simbolo d’Italia.di chi parliamo. La musica napoletana, amatissima da moltissimi. E se parliamo di musica ed artisti partenopei, non possiamo non fare il nome di Nino D’Angelo. Ancora oggi, è l’artista dipiù ascoltato ed apprezzato in assoluto.(Web source)Si è sposato nel 1979 con Annamaria Gallo, con cui ha avuto due figli: Antonio e Vincenzo. Nino, primo di sei figli, ha avuto un’infanzia davvero molto difficile. Lasciò infatti presto la scuola a causa dei problemi economici della sua famiglia. Non deve aspettare molto tempo, però, per diventare famoso in tutta Italia e non solo. In, negli anni, ha saputo rinnovarsi alla grande: come dimostra la canzone ...

Advertising

telesimo : L'atto conclusivo della serie tv cult targata Sky Original: #GOMORRA - STAGIONE FINALE in arrivo il #19maggio in Dv… - Think_movies : “Gomorra – Stagione Finale”: in arrivo il 19 maggio in Dvd e Blu-ray con oltre un’ora di contenuti speciali… - moonrisingnight : @gis_giannuzzo Cara Isabella, le cose sono un tantino più complicate e la diplomazia la si fa in due... L'orso impa… - Alfonso66869916 : '89 5% del personale è femminile. La prostituzione nella scuola dilaga Insegnanti fanno film porno con alunni res… -