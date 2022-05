Ologrammi, Realtà Aumentata e 5G: Vodafone porta all’Eurovision Song Contest la sua tecnologia (Di venerdì 13 maggio 2022) MILANO – È possibile essere in due posti nello stesso momento e a distanza di chilometri? Con Vodafone questo è possibile! Vodafone porta all’Eurovision Song Contest la sua tecnologia e la sua rete, stabile e inarrestabile, realizzando un ologramma di Alessandro Cattelan, “teletrasportandolo” così dal backstage del palco dell’Eurovision alle Anteprime del festival in onda su Rai1: Cattelan può così condividere con i telespettatori aneddoti e curiosità sullo show mentre si prepara per presentare la serata. Con la sua connettività e tecnologia, Vodafone arricchisce l’esperienza del festival, regalando a tutti coloro che partecipano un momento unico e intenso, facendoli sentire connessi tra loro e con l’evento. Durante ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 13 maggio 2022) MILANO – È possibile essere in due posti nello stesso momento e a distanza di chilometri? Conquesto è possibile!la suae la sua rete, stabile e inarrestabile, realizzando un ologramma di Alessandro Cattelan, “teletrasndolo” così dal backstage del palco dell’Eurovision alle Anteprime del festival in onda su Rai1: Cattelan può così condividere con i telespettatori aneddoti e curiosità sullo show mentre si prepara per presentare la serata. Con la sua connettività earricchisce l’esperienza del festival, regalando a tutti coloro che partecipano un momento unico e intenso, facendoli sentire connessi tra loro e con l’evento. Durante ...

