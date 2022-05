OLED Samsung | oggi sabato 14 maggio incontro esclusivo con DDay it a Milano | Roma e Napoli per scoprire il nuovo TV

(Di venerdì 13 maggio 2022)lancia ufficialmente in Italia il suo primo televisore in tecnologiae a presentarlo saranno tre firme di.it in altrettanti importanti grandi negozi di elettronica di consumo. Un'occasione unica perdal vivo i nuovi TV, ma anche scoprirne i segreti e naturalmente incontrarci....

Advertising

HDblog : TV Samsung QD-OLED S95B: tecnologia e confronto con gli altri OLED | Prezzi Italia - HDblog : RT @HDblog: Samsung TV Tech Seminar 2022: le prime impressioni sui nuovi Neo QLED e OLED - PHONETHRONE2012 : Samsung TV Tech Seminar 2022: le prime impressioni sui nuovi Neo QLED e OLED - cento75 : RT @Digital_Day: Non perdete l'appuntamento speciale di domani a Milano, Roma e Napoli con i tecnici di - gigibeltrame : Samsung TV Tech Seminar 2022: le prime impressioni sui nuovi Neo QLED e OLED #digilosofia -

DDay.it

I primi TVsono arrivati anche sul mercato italiano. Nei mesi precedenti il colosso coreano non ha voluto concentrare l'attenzione sul suo ritorno alla tecnologia con emettitori organici: la ......99 sconto 20% - fino a 23 mag 2022 Click qui per approfondire LG 27EP950 Monitor 27 UltraFine...99 - invece di 599,00 sconto 25% - fino a 30 mag 2022 Click qui per approfondireMonitor ... OLED Samsung: domani sabato 14 maggio incontro esclusivo con DDay.it a Milano, Roma e Napoli per scoprire il nuovo TV I primi TV OLED Samsung sono arrivati anche sul mercato italiano. Nei mesi precedenti il colosso coreano non ha voluto concentrare l'attenzione sul suo ritorno alla tecnologia con emettitori organici: ...Abbiamo raccolto le prime impressioni sui nuovi TV Samsung 2022. OLED S95, Neo QLED 4k e 8K, The Frame e proiettore The FreeStyle ricchi di novità.