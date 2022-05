Advertising

GvLive : Arriva il sì della Commissione europea a 698 milioni di euro di aiuto dell’Italia alle imprese turistiche colpite d… - Ruggero_Po : DRAGHI RIVELA IL SEGRETO DI PULCINELLA: 'STIAMO PAGANDO IL GAS RUSSO IN RUBLI'. Nemmeno la stampa estera è sorpresa… - salv_de_meo : Sovvenzioni e crediti d'imposta per aziende turistiche, agenzie di viaggio e tour operator: la Commissione Ue ha da… -

La Provincia di Cremona e Crema

Questo regime damilioni di euro consentirà all'Italia di sostenerle, aiutandole a coprire il ...in grado di attutire l'impatto economico della pandemia da coronavirus nel rispetto delle norme'...Infine, le misure di prevenzione e controllo'inquinamento ed economia circolare e quelle di ... 4.557.733 e 1.947.di tonnellate, rispettivamente per le annualità 2018, 2019 e 2020. Gli ... Ok dell'Ue a 698 milioni di aiuti italiani per il turismo BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato il regime italiano di aiuti per 698 milioni di euro a sostegno delle imprese del settore turistico colpite dalla pandemia da coronavirus. Il regime ...Sono 698 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro ... Sono 9.979 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.140 a Firenze, 831 a Prato, 893 a Pistoia, 649 a Massa Carrara, 933 a Lucca, ...