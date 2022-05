Oggi è un altro giorno, Achille Lauro fuori dall'Eurovision: 'Bocciato perchè vittima del sistema...' (Di venerdì 13 maggio 2022) Anche nel salotto di ' Oggi è un altro giorno' si commentano le performance dell'Eurovision, soprattutto quelle italiane. Argomento clou è l'esclusione di Achille Lauro che, nella seconda semifinale, ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022) Anche nel salotto di 'è un' si commentano le performance dell', soprattutto quelle italiane. Argomento clou è l'esclusione diche, nella seconda semifinale, ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #13maggio Oggi mi sono svegliato all'alba per preparare il viaggio nell’altro afghanistan che faremo domenica a Rom… - francescocosta : Oggi su Morning: la guerra ha un importante aspetto informatico di cui si parla poco (e non sono gli hacker); nessu… - raistolo : Oggi è un altro giorno ottimo per rileggere “Cyberwar will not take place” di @RidT - e smetterla di chiamare “guer… - Haiunoki : Ma oggi la puntata di #uominiedonne è la FIERA DEL CATTIVO GUSTO? Dopo la Pinuccia, quest’altro da dove è uscito?… - hannigram0 : RT @stanzaselvaggia: Decine e decine di testimonianze di ragazze e donne di tutte le età, tutte con nomi e cognomi, tutte con storie agghia… -