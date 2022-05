Odessa, Kiev: “Colpita altra nave Russia” (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Ucraina ha riferito di aver colpito una nave della Marina russa dedita alla logistica vicino all’Isola dei Serpenti nel Mar Nero. Lo he reso noto Serhiy Bratchuk, portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa. “Grazie alle azioni dei nostri marinai la nave di supporto Vsevolod Bobrov ha preso fuoco: è una delle più recenti della flotta russa”, ha affermato Bratchuk spiegando che la nave si sta dirigendo verso la Crimea. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Ucraina ha riferito di aver colpito unadella Marina russa dedita alla logistica vicino all’Isola dei Serpenti nel Mar Nero. Lo he reso noto Serhiy Bratchuk, portavoce dell’amministrazione militare regionale di. “Grazie alle azioni dei nostri marinai ladi supporto Vsevolod Bobrov ha preso fuoco: è una delle più recenti della flotta russa”, ha affermato Bratchuk spiegando che lasi sta dirigendo verso la Crimea. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

