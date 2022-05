Obiettivi climatici o sicurezza energetica. Il dilemma tedesco con il Qatar (Di venerdì 13 maggio 2022) I colloqui tra Germania e Qatar per le forniture di gas naturale liquefatto non stanno andando benissimo. Secondo informazioni esclusive ottenute dalla Reuters, ci sarebbero differenze di vedute, per esempio sulla durata dei contratti, e questo sta complicando il dialogo che è parte del piano tedesco per allentare la dipendenza energetica dalla Russia. Scelta che si è resa necessaria a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina e che vede Berlino più in difficoltà di altri Paesi. La Germania consuma circa 100 miliardi di metri cubi (bcm) di gas naturale all’anno, con circa il 55 per cento di questi provenienti dalla Russia e volumi più piccoli convogliati dai Paesi Bassi e dalla Norvegia. La questione col Qatar ruota attorno a una visione politica: il governo tedesco punta a ridurre dell’88 per cento le ... Leggi su formiche (Di venerdì 13 maggio 2022) I colloqui tra Germania eper le forniture di gas naturale liquefatto non stanno andando benissimo. Secondo informazioni esclusive ottenute dalla Reuters, ci sarebbero differenze di vedute, per esempio sulla durata dei contratti, e questo sta complicando il dialogo che è parte del pianoper allentare la dipendenzadalla Russia. Scelta che si è resa necessaria a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina e che vede Berlino più in difficoltà di altri Paesi. La Germania consuma circa 100 miliardi di metri cubi (bcm) di gas naturale all’anno, con circa il 55 per cento di questi provenienti dalla Russia e volumi più piccoli convogliati dai Paesi Bassi e dalla Norvegia. La questione colruota attorno a una visione politica: il governopunta a ridurre dell’88 per cento le ...

