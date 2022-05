Nuovo Stadio, Riva (Ass. Sport Milano): “Non bisogna avere paura del nuovo” (Di venerdì 13 maggio 2022) Martina Riva, assessora allo Sport, al turismo e alle politiche giovanili del comune di Milano, ha parlato della questione nuovo Stadio Leggi su pianetamilan (Di venerdì 13 maggio 2022) Martina, assessora allo, al turismo e alle politiche giovanili del comune di, ha parlato della questione

OfficialASRoma : ??? Da #RomaVenezia parte 'Superiamo gli ostacoli', un nuovo servizio del Club, in collaborazione con la Protezione… - AntoVitiello : Il progetto per la realizzazione del nuovo stadio del #Milan 'è un cantiere in corso. Sono ottimista e ragionevolme… - mgpg07 : RT @7CopasDeEuropa: @mgpg07 Nono proprio nessun problema …continuare con uno nuovo stadio di merda con l Inter e con i soliti sogni che for… - 7CopasDeEuropa : @mgpg07 Nono proprio nessun problema …continuare con uno nuovo stadio di merda con l Inter e con i soliti sogni che… - gxallavichx : Ma poi non è neanche stato volontario perché mi ha scritto nei due giorni che ho lavorato (ora sono di nuovo disocc… -