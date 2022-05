Nuovi dettagli su Squid Game 2. Parla il regista: “Ci saranno nuovi giochi” (Di venerdì 13 maggio 2022) Squid Game è sbarcato su Netflix nel 2021. Da quel momento in poi, ha iniziato a raccogliere un numero sempre maggiori di fan. Il fatto di essere accusata di eccessiva violenza, non le ha impedito di diventare una delle serie tv di punta della piattaforma. Poco dopo il rilascio degli episodi, è stata confermato il rinnovo della seconda stagione. A oggi, le informazioni a riguardo sono ancora poche, però, si sta iniziando a spostare l’attenzione su alcuni dettagli cruciali. In particolare, Hwang Dong-hyuk, nei panni di regista, ha rilasciato qualche informazione in più sui giochi che caratterizzeranno le nuove puntate dello show. Potrebbe interessarti: Squid Game 2: ecco i due personaggi della precedente stagione che ritornano Squid ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 13 maggio 2022)è sbarcato su Netflix nel 2021. Da quel momento in poi, ha iniziato a raccogliere un numero sempre maggiori di fan. Il fatto di essere accusata di eccessiva violenza, non le ha impedito di diventare una delle serie tv di punta della piattaforma. Poco dopo il rilascio degli episodi, è stata confermato il rinnovo della seconda stagione. A oggi, le informazioni a riguardo sono ancora poche, però, si sta iniziando a spostare l’attenzione su alcunicruciali. In particolare, Hwang Dong-hyuk, nei panni di, ha rilasciato qualche informazione in più suiche caratterizzeranno le nuove puntate dello show. Potrebbe interessarti:2: ecco i due personaggi della precedente stagione che ritornano...

