Nuovi appuntamenti con l’Integrazione Film Festival - Foto e video

Advertising

Stamparomana : ?? Agenda Stampa Romana: appuntamenti 14 - 20 maggio. ?? Lunedì e venerdì due nuovi corsi di formazione, mercoledì p… - InimElectronics : Nuova tappa per il Sol&Prime Tour. Questa volta siamo a Firenze da Datacom per raccontare agli installatori le novi… - newsbiella : Alla scoperta del metaverso nei nuovi appuntamenti di Sellalab - sardanews : Letteratura, teatro e comicità. Due nuovi appuntamenti a Nurachi con CantinArte - MasiWeb : Dalla logistica ai nuovi scenari occupazionali, dalla sostenibilità alle potenzialità del PNRR: gli incontri a Tran… -

Avanti Online

Il tour estivo di Fabrizio Moro , "La mia voce tour 2022", si arricchisce di due: l'11 luglio a Varallo Sesia (VC), in occasione dell'Alpàa Festival, e il 27 agosto a Sant'Elpidio a Mare (FM). Il cantautore romano oltre alle date riservate alle arene estive si ...... come l'arrivo di tappa del Giro d'Italia, mercoledì 18 maggio, e glidi giugno con concerti all'Arena Campovolo. In tutto si tratta di cinquescooter 125 Honda e due Bmw 750, tipo ... I nuovi appuntamenti di Roma Culture fino al 17 maggio Il tour estivo di Fabrizio Moro, “La mia voce tour 2022”, si arricchisce di due nuovi appuntamenti: l’11 luglio a Varallo Sesia (VC), in occasione dell’Alpàa Festival, e il 27 agosto a Sant’Elpidio a ...Dopo l'annullamento dell'evento previsto per il 1 maggio, torna l'appuntamento on le quattro aree di raduno da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. Solidarietà, mobilità sostenibile, cultura, bal ...