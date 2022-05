Nuova vita per i capi vintage | “Ai giovani dico | puntate sulla sostenibilità”

(Di venerdì 13 maggio 2022) L’attenzione allanon è mai stata così alta e coinvolge anche la moda. Spopolano mercatini, fiere, negozi e a app in cui comprare abiti che hanno già avuto unanon solo è possibile, ma anche consigliato. Perché oltre ad aiutare l’ambiente, permette di avere uno stile più originale. Incuriositi, abbiamo incontrato Daniele Ruggeri, proprietario e ideatore di DannyRu, una bella realtà giovane e made in Bergamo che vende, personalizza e reinterpreta vestiti usati. Partiamo dalle origini: quando avete cominciato e perché? Abbiamo iniziato da un piccolo negozio in via Sant’Orsola che ho aperto da solo nel 2017, a 24 anni, con alle spalle diversi mercatini di seconda mano fatti a Milano durante il periodo universitario. La motivazione è stata semplice: passione per il, interesse per la ...

Advertising

mengonimarco : Onnivora di musica e anche di un mare di altre cose, seria quando si parla di pressione psicologica ed haters, prof… - RaiDue : ?? @Valerio_Scanu ha raccontato a #GenerazioneZ i grandi cambiamenti della sua vita, da Sanremo alla scomparsa del p… - AleteiaIT : Anche questa è 'natalità': nuove vocazioni alla vita consacrata, come quella di Elisa, la giovane leccese che è ent… - paola897944491 : RT @RaiDue: ?? @Valerio_Scanu ha raccontato a #GenerazioneZ i grandi cambiamenti della sua vita, da Sanremo alla scomparsa del padre durante… - rev_emi : RT @fratotolo2: #Draghi: “Siamo tornati a una vita normale” Normale? Persone terrorizzate che indossano ancora la mascherina (pure all’ape… -

il Resto del Carlino

Per papa Francesco 'le famiglie senza figli sono lapovertà' che lo spaventa, e non vedere il ... stiamo creando le occasioni per poter lavorare, avere una propria, dove ci deve essere la ......poveri che si è accentuata negli ultimi anni vale la pena guardare alla riforma operata in... Il nostro richiede poi in modo particolare che si agisca partendo dalla prima transizione della... Il tribunale dà l’ok al concordato Nuova vita per la Sele ascensori PESARO – Rigenerata, vivacizzata, abbellita l’area di viale Trieste a fianco ai Bagni Tino, grazie all’intervento congiunto di Amministrazione comunale ...Per l’unità cinofila della Municipale il lavoro non manca mai nella città dello spaccio continuo. Preso il primo pusher dopo il cambio della guardia ...