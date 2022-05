Nuova mossa del Vaticano per la pace: in missione per Kiev il “ministro degli Esteri” Gallagher (Di venerdì 13 maggio 2022) La Santa Sede ci riprova. E’ in procinto di avviare una Nuova missione in Ucraina con il ‘ministro degli Esteri’, monsignor Paul Richard Gallagher che partirà per Kiev. Con quali obiettivi? “Gli obiettivi – dice il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, intercettato dall’Adnkronos ai margini di un convegno alla Gregoriana su papa Luciani – rimangono sempre i soliti: abbiamo lavorato e stiamo lavorando nella misura possibile: gli spazi sono molto ristretti ma ci sono, per il cessate il fuoco prima di tutto: questo ci sembra il punto di partenza fondamentale”. Parolin: missione di pace a Kiev di monsignor Gallagher Parolin auspica che si “concludano le operazioni belliche e poi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 13 maggio 2022) La Santa Sede ci riprova. E’ in procinto di avviare unain Ucraina con il ‘’, monsignor Paul Richardche partirà per. Con quali obiettivi? “Gli obiettivi – dice il segretario di Stato, Pietro Parolin, intercettato dall’Adnkronos ai margini di un convegno alla Gregoriana su papa Luciani – rimangono sempre i soliti: abbiamo lavorato e stiamo lavorando nella misura possibile: gli spazi sono molto ristretti ma ci sono, per il cessate il fuoco prima di tutto: questo ci sembra il punto di partenza fondamentale”. Parolin:didi monsignorParolin auspica che si “concludano le operazioni belliche e poi ...

