Novità tagli capelli corti primavera-estate 2022 | il bob asimmetrico di Charlize Theron e il pixie cut

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 13 maggio 2022) Isono sempre di tendenza e quindi non possono mancare nemmeno in questaTra ipiù gettonati nellasi può prendere ispirazione da. Più precisamente l'attrice ha realizzato un meraviglioso bob. Si tratta di uno pari e questo è impreziosito da uno styling mosso e naturale. Per quanto riguarda la tonalità,è rimasta fedele al suo biondo ...