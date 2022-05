Notte Musei, Paestum e Velia visite con luce delle lanterne (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella Notte europea dei Musei, a Paestum e Velia le visite saranno illuminate dalla luce di piccole lanterne date ai visitatori del sito. In concomitanza con le aperture straordinarie serali de “La Notte dei Musei”, domani, al costo simbolico di 1 euro, sarà possibile la visita al museo e all’area archeologica di Paestum e all’area archeologica di Velia, limitatamente agli spazi accessibili e illuminati. Per l’occasione il Parco Archeologico di Paestum e Velia organizza due visite guidate tematiche. A Paestum, il direttore, Tiziana D’Angelo, accompagnerà il pubblico in una visita nel Santuario ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nellaeuropea dei, alesaranno illuminate dalladi piccoledate ai visitatori del sito. In concomitanza con le aperture straordinarie serali de “Ladei”, domani, al costo simbolico di 1 euro, sarà possibile la visita al museo e all’area archeologica die all’area archeologica di, limitatamente agli spazi accessibili e illuminati. Per l’occasione il Parco Archeologico diorganizza dueguidate tematiche. A, il direttore, Tiziana D’Angelo, accompagnerà il pubblico in una visita nel Santuario ...

Advertising

UffiziGalleries : #Prendinota Sabato 14 maggio, per la Notte Europea dei Musei, gli #Uffizi restano aperti in via eccezionale fino al… - Agenzia_Ansa : Da Caracalla al Mitreo Barberini visite per la Notte dei Musei. Le aperture della Soprintendenza speciale per il 14… - rietin_vetrina : Notte dei Musei 2022, la Sezione Storico Artistica del Museo Civico aperta dalle ore 20 alle 24 - ANSA_med : Notte Musei, Paestum e Velia visite con luce delle lanterne. Nella zona archeologica e nell'area del porto antico |… - CN24_tv : Cosenza. Notte dei musei tra i misteri del centro storico e le donne di Calabria ?? QUI ?? -