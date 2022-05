Notte Europea dei Musei, ingresso serale a 1 euro: ecco chi aderisce in Campania (Di venerdì 13 maggio 2022) Notte europea dei Musei 2022: le aperture “notturne” di sabato 14 maggio celebreranno il patrimonio artistico anche in Campania. Anche vari siti culturali della Campania aderiranno nella serata di sabato 14 maggio alla Notte europea dei Musei 2022. Tale iniziativa si svolge in contemporanea in tutta europa, con apertura serale straordinaria dei principali Musei, complessi Leggi su 2anews (Di venerdì 13 maggio 2022)dei2022: le aperture “notturne” di sabato 14 maggio celebreranno il patrimonio artistico anche in. Anche vari siti culturali dellaaderiranno nella serata di sabato 14 maggio alladei2022. Tale iniziativa si svolge in contemporanea in tuttapa, con aperturastraordinaria dei principali, complessi

Advertising

UffiziGalleries : #Prendinota Sabato 14 maggio, per la Notte Europea dei Musei, gli #Uffizi restano aperti in via eccezionale fino al… - pompeii_sites : Sabato 14 maggio 'Notte europea dei #musei' a Pompei ?? - fattoquotidiano : L'UE VA IN PEZZI Il piano è arrivato nella notte ed è stato presentato in mattinata dalla presidente della Commissi… - Kortt_Entertain : RT @UffiziGalleries: #Prendinota Sabato 14 maggio, per la Notte Europea dei Musei, gli #Uffizi restano aperti in via eccezionale fino alle… - AbruzzoBlog : RT @espressione24: Sabato 14 maggio torna, nei musei statali che aderiscono, l'apertura straordinaria per la Notte Europea dei Musei al cos… -