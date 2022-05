Non vuole accusare gli Alpini. Letta costringe la coordinatrice dem di Rimini a dimettersi (Di venerdì 13 maggio 2022) Il segretario dem Enrico Letta ha così a cuore la valorizzazione delle donne nel suo partito che ha costretto alle dimissioni una di loro perché non segue l’onda della demonizzazione degli Alpini. Il che vuol dire semplicemente questo: che nel Pd non è consentita alcuna dialettica interna e che le donne sono considerate dirigenti di serie B. Col dovere di seguire la “linea”. Altrimenti perdono il pennacchio. E’ proprio ciò che è accaduto alla coordinatrice dem delle donne di Rimini Sonia Alvisi, che non ha seguito il polverone secondo cui gli Alpini sarebbero tutti stupratori se non di fatto almeno nelle intenzioni. E che è stata punita: ha dovuto dare le dimissioni tenendosi il dito puntato di tutte le democratiche colleghe di partito per le quali lei avrebbe difeso la “cultura dello stupro”. Manca ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 13 maggio 2022) Il segretario dem Enricoha così a cuore la valorizzazione delle donne nel suo partito che ha costretto alle dimissioni una di loro perché non segue l’onda della demonizzazione degli. Il che vuol dire semplicemente questo: che nel Pd non è consentita alcuna dialettica interna e che le donne sono considerate dirigenti di serie B. Col dovere di seguire la “linea”. Altrimenti perdono il pennacchio. E’ proprio ciò che è accaduto alladem delle donne diSonia Alvisi, che non ha seguito il polverone secondo cui glisarebbero tutti stupratori se non di fatto almeno nelle intenzioni. E che è stata punita: ha dovuto dare le dimissioni tenendosi il dito puntato di tutte le democratiche colleghe di partito per le quali lei avrebbe difeso la “cultura dello stupro”. Manca ...

