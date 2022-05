“Non taglieremo il gas alla Finlandia, solo un’altra bufala”. La smentita del Cremlino (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – Non c’è alcun piano per interrompere le forniture di gas alla Finlandia a partire da oggi: le notizie circolate sui media finlandesi sono “un’altra bufala“. Il Cremlino smentisce le voci di una ritorsione russa dopo la decisione della Finlandia di entrare nella Nato, secondo quanto riporta la Tass. Il Cremlino: “Nessun piano per tagliare il gas alla Finlandia, è solo un’altra bufala” Il giornale finlandese Iltalehti scriveva ieri che Mosca avrebbe potuto tagliare da oggi le forniture di gas alla Finlandia. Oggi la smentita ufficiale del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: “Gazprom fornisce gas a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – Non c’è alcun piano per interrompere le forniture di gasa partire da oggi: le notizie circolate sui media finlandesi sono ““. Ilsmentisce le voci di una ritorsione russa dopo la decisione delladi entrare nella Nato, secondo quanto riporta la Tass. Il: “Nessun piano per tagliare il gas, è” Il giornale finlandese Iltalehti scriveva ieri che Mosca avrebbe potuto tagliare da oggi le forniture di gas. Oggi laufficiale del portavoce del, Dmitry Peskov: “Gazprom fornisce gas a ...

