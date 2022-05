Non solo shopping di lusso, al Fidenza Village arriva lo Street Art Festival. (Di venerdì 13 maggio 2022) A soli 60 minuti da Milano e Bologna, e con una vastissima scelta di boutique luxury, tra cui Armani, Etro, Prada, Sergio Rossi, Ermenegildo Zegna e tanti altri, Fidenza Village è un must per le fashion-addicted e non solo. Non chiamatelo outlet, la realtà di questo villaggio oltre la proposta di grandi firme a prezzi scontati, offrendo servizi inediti ed esclusivi come il virtual shopping e il personal stylist. Con ristoranti e lo StreetArt Festival ora in programma, la mission del Villaggio è molto chiara. Far vivere all’ospite un’esperienza luxury a 360 gradi, che spazia dalla moda, al design, dal cibo al lifestyle, fino alla cultura e all’arte digitale. Leggi anche › Fidenza ... Leggi su iodonna (Di venerdì 13 maggio 2022) A soli 60 minuti da Milano e Bologna, e con una vastissima scelta di boutique luxury, tra cui Armani, Etro, Prada, Sergio Rossi, Ermenegildo Zegna e tanti altri,è un must per le fashion-addicted e non. Non chiamatelo outlet, la realtà di questo villaggio oltre la proposta di grandi firme a prezzi scontati, offrendo servizi inediti ed esclusivi come il virtuale il personal stylist. Con ristoranti e loArtora in programma, la mission del Villaggio è molto chiara. Far vivere all’ospite un’esperienza luxury a 360 gradi, che spazia dalla moda, al design, dal cibo al lifestyle, fino alla cultura e all’arte digitale. Leggi anche ›...

