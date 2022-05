Non solo Conte, nuova idea per la panchina del PSG: il nome (Di venerdì 13 maggio 2022) La stagione è ormai agli sgoccioli e gli addetti ai lavori cominciano già a preparare la prossima, pensando all’imminente sessione estiva del calciomercato. Il Paris-Saint Germain sta concludendo un’annata deludente, nonostante la scorsa estate siano stati acquistati dei fenomeni come Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma e Achraf Hakimi. Il club parigino ha vinto praticamente solo il campionato (tra l’altro, con un ampio margine sulle inseguitrici) ed uscendo clamorosamente agli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. PSG Conte allenatore Per la prossima stagione si sta pensando al nuovo allenatore: secondo L’Equipe, Mauricio Pochettino non ha intenzione di restare a Parigi. Tra i profili sotto osservazione della dirigenza del PSG ci sono Marcelo Gallardo (tecnico del River Plate), Thiago Motta (Spezia), Antonio ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 13 maggio 2022) La stagione è ormai agli sgoccioli e gli addetti ai lavori cominciano già a preparare la prossima, pensando all’imminente sessione estiva del calciomercato. Il Paris-Saint Germain sta concludendo un’annata deludente, nonostante la scorsa estate siano stati acquistati dei feni come Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma e Achraf Hakimi. Il club parigino ha vinto praticamenteil campionato (tra l’altro, con un ampio margine sulle inseguitrici) ed uscendo clamorosamente agli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. PSGallenatore Per la prossima stagione si sta pensando al nuovo allenatore: secondo L’Equipe, Mauricio Pochettino non ha intenzione di restare a Parigi. Tra i profili sotto osservazione della dirigenza del PSG ci sono Marcelo Gallardo (tecnico del River Plate), Thiago Motta (Spezia), Antonio ...

Advertising

ClaMarchisio8 : Era dal 2010/2011 che la #Juve non alzava un trofeo in una singola stagione. Sono davvero tanti tanti tanti anni??… - Giorgiolaporta : Avessero legato e deriso una trans o un diversamente abile, avreste visto i titoli della #Cnn. Ma essendo pericolos… - demagistris : L’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e la decisione di Zelensky di negoziare solo dopo il ritiro di Putin so… - Hopingforthebe3 : RT @yleniaindenial1: pensate ci dicono che non sappiamo organizzare quando noi abbiamo fatto infiltrare due italiani per cantare con San Ma… - mgpg07 : Non solo questo. Gasperini le salta spesso le conferenze -