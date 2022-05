Non guardando la tv italiana, Svezia e Finlandia preferiscono entrare nella Nato (Di venerdì 13 maggio 2022) Evidentemente svedesi e finlandesi non leggono la stampa italiana, non guardano la tv italiana, non ascoltano le complesse analisi di filosofi, storici, sociologi, politologi e geopolitologi italiani. Evidentemente le loro opinioni pubbliche, storicamente pacifiste e neutraliste, negli ultimi tempi sono state sottoposte a una dieta informativa molto diversa dalla nostra, se a larghissima maggioranza adesso, tutto d’un tratto, invocano l’adesione dei loro paesi alla Nato. L’annuncio ha indigNato la filosofa Donatella Di Cesare, che in un tweet ha parlato ieri di «annessione alla Nato», forse confondendosi con la Crimea annessa dalla Russia, o magari solo per mantenersi competitiva, come personaggio televisivo, rispetto alla concorrenza di Alessandro Orsini. Ma per quanto possa essere sgradevole dirlo, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 13 maggio 2022) Evidentemente svedesi e finlandesi non leggono la stampa, non guardano la tv, non ascoltano le complesse analisi di filosofi, storici, sociologi, politologi e geopolitologi italiani. Evidentemente le loro opinioni pubbliche, storicamente pacifiste e neutraliste, negli ultimi tempi sono state sottoposte a una dieta informativa molto diversa dalla nostra, se a larghissima maggioranza adesso, tutto d’un tratto, invocano l’adesione dei loro paesi alla. L’annuncio ha indigla filosofa Donatella Di Cesare, che in un tweet ha parlato ieri di «annessione alla», forse confondendosi con la Crimea annessa dalla Russia, o magari solo per mantenersi competitiva, come personaggio televisivo, rispetto alla concorrenza di Alessandro Orsini. Ma per quanto possa essere sgradevole dirlo, ...

