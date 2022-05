Non è più il Giro degli italiani: negli ultimi 50 anni solo una volta eravamo partiti così male (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Giro d'Italia, ma non degli italiani. Nelle prime sette tappe neanche una vittoria per i nostri corridori. negli ultimi 50 anni era successo soltanto un'altra volta. Abbonati, puoi disdire quando ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 13 maggio 2022) Ild'Italia, ma non. Nelle prime sette tappe neanche una vittoria per i nostri corridori.50era successo soltanto un'altra. Abbonati, puoi disdire quando ...

Advertising

juventusfc : «Io cedo il posto a tanti giovani, il prossimo anno non ci sarò, lunedì saluterò il mio stadio e quella di Firenze… - GianlucaVasto : L'applauso e i complimenti della Stampa Estera a @GiuseppeConteIT per come ha gestito la pandemia la dicono lunga s… - elio_vito : “Io voglio che l’Italia non esca dal Patto Atlantico «anche» per questo, e non solo perché la nostra uscita sconvol… - IdeeAzione : RT @ScempioDelMondo: ...non esiste più nulla, nella cultura e nella natura, che non sia stato trasformato, e inquinato, secondo le capacità… - an_gy2289 : Io so' soltanto che ti amo tanto e basta! E certe cose che leggo riesco a sopportarle fabio! Posso sopportare una v… -