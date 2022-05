No, le farmacie svizzere non offrono medicinali omeopatici «per rimuovere i vaccini dall’organismo» (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 12 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine pubblicata su Facebook il giorno precedente. L’immagine mostra un cartello in lingua francese posto sul bancone di una farmacia, sul quale si legge: «Abbiamo preparati omeopatici per DRENARE i vaccini COVID Moderna e PFIZER». L’immagine contiene un ulteriore testo che recita: «Le farmacie svizzere offrono l’acquisto di medicinali omeopatici per rimuovere i vaccini moderna e pfizer dall’organismo». Si tratta di un’immagine presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Il cartello non pubblicizza metodi per ... Leggi su facta.news (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 12 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine pubblicata su Facebook il giorno precedente. L’immagine mostra un cartello in lingua francese posto sul bancone di una farmacia, sul quale si legge: «Abbiamo preparatiper DRENARE iCOVID Moderna e PFIZER». L’immagine contiene un ulteriore testo che recita: «Lel’acquisto dipermoderna e pfizer». Si tratta di un’immagine presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Il cartello non pubblicizza metodi per ...

