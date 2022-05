Niente concerto per Mahmood e Blanco all’Eurovision Village (Di venerdì 13 maggio 2022) Nonostante da ieri si rincorressero voci di una presenza di Mahmood e Blanco sul palco dell’Eurovision Village al Valentino il duo non si esibirà con la sua Brividi. A confermarlo sarebbe lo stesso manager dei due cantanti precisando che non era mai stato previsto il concerto. Intanto per la penultima serata del Village il palco del Valentino è gremito, con disagi per il traffico al di fuori e code per l’ingresso. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 13 maggio 2022) Nonostante da ieri si rincorressero voci di una presenza disul palco dell’Eurovisional Valentino il duo non si esibirà con la sua Brividi. A confermarlo sarebbe lo stesso manager dei due cantanti precisando che non era mai stato previsto il. Intanto per la penultima serata delil palco del Valentino è gremito, con disagi per il traffico al di fuori e code per l’ingresso. L'articolo proviene da Nuova Società.

