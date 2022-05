Nicola: «Contemporaneità? Non voglio alibi di nessun genere, la Salernitana gioca domani» (Di venerdì 13 maggio 2022) «Non è questo il momento e non è questa la sede per parlare della questione della Contemporaneità, vi dirò in futuro come la penso su queste dinamiche. In questo percorso ci siamo trovati di fronte diverse situazioni particolari, per me la mia squadra deve togliersi dalla testa preconcetti e pensieri che non dipendono da noi. Alla Salernitana tocca giocare domani, le altre non ci devono interessare. Non voglio alibi, di nessun genere» Rifiuta la cultura dell’alibi l’allenatore della Salernitana Davide Nicola. È anche grazie a questo atteggiamento ch’è riuscito a salvare il Crotone e a tirare fuori i granata dalla zona retrocessione dopo oltre duecento giorni. «Il percorso è straordinario ma vediamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022) «Non è questo il momento e non è questa la sede per parlare della questione della, vi dirò in futuro come la penso su queste dinamiche. In questo percorso ci siamo trovati di fronte diverse situazioni particolari, per me la mia squadra deve togliersi dalla testa preconcetti e pensieri che non dipendono da noi. Allatoccare, le altre non ci devono interessare. Non, di» Rifiuta la cultura dell’l’allenatore dellaDavide. È anche grazie a questo atteggiamento ch’è riuscito a salvare il Crotone e a tirare fuori i granata dalla zona retrocessione dopo oltre duecento giorni. «Il percorso è straordinario ma vediamo ...

