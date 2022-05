Nel mondo 59 conflitti, la terza guerra mondiale c’è già. Ecco come sarà il nuovo ordine globale. Su FQ MillenniuM in edicola (Di venerdì 13 maggio 2022) La terza guerra mondiale c’è già, e non solo perché Papa Francesco lo va dicendo da otto anni (“Siamo entrati nella terza guerra mondiale, solo che si combatte a pezzetti, a capitoli”, 18 agosto 2014). I nostri occhi sono comprensibilmente puntati sull’invasione russa dell’Ucraina, ma sono almeno 59 i conflitti attualmente in corso nel mondo, conta l’Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled). Ci sono crisi che si trascinano da decenni, come quella fra Israele e Palestina, che è tornato a infiammarsi in queste settimane. Ci sono guerre sanguinose che coinvolgono potenze mondiali e regionali, come in Siria e in Yemen (nella foto). Ci sono focolai locali – numerosi in Africa – che spesso nascondono interessi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Lac’è già, e non solo perché Papa Francesco lo va dicendo da otto anni (“Siamo entrati nella, solo che si combatte a pezzetti, a capitoli”, 18 agosto 2014). I nostri occhi sono comprensibilmente puntati sull’invasione russa dell’Ucraina, ma sono almeno 59 iattualmente in corso nel, conta l’Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled). Ci sono crisi che si trascinano da decenni,quella fra Israele e Palestina, che è tornato a infiammarsi in queste settimane. Ci sono guerre sanguinose che coinvolgono potenze mondiali e regionali,in Siria e in Yemen (nella foto). Ci sono focolai locali – numerosi in Africa – che spesso nascondono interessi ...

