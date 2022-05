Nedved, scelto il nuovo difensore: pronta super offerta, i dettagli (Di venerdì 13 maggio 2022) La Juventus ha bisogno di un difensore; Nedved sembra aver individuato il profilo giusto per rinforzare il reparto arretrato di Allegri. Chiellini a fine stagione lascerà la Juventus; il capitano bianconero, nel posticipo del prossimo lunedì contro la Lazio, saluterà la sua gente. Sarà, senza alcun dubbio, un momento ricco di emozioni perché parliamo di un giocatore che ha scritto la storia della Juventus dando tutto per questa maglia e per questi colori. Addio pesante dal punto di vista tecnico e della leadership; sostituirlo non sarà semplice ma, per il prossimo anno, serve un difensore che vada a rinforzare il reparto arretrato. Nedved, a quanto sembra, ha individuato il sostituto. LaPressePartiamo da un presupposto; per Chiellini, esattamente come per Dybala, trovare il sostituto non sarà semplice perché si tratta ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 13 maggio 2022) La Juventus ha bisogno di unsembra aver individuato il profilo giusto per rinforzare il reparto arretrato di Allegri. Chiellini a fine stagione lascerà la Juventus; il capitano bianconero, nel posticipo del prossimo lunedì contro la Lazio, saluterà la sua gente. Sarà, senza alcun dubbio, un momento ricco di emozioni perché parliamo di un giocatore che ha scritto la storia della Juventus dando tutto per questa maglia e per questi colori. Addio pesante dal punto di vista tecnico e della leadership; sostituirlo non sarà semplice ma, per il prossimo anno, serve unche vada a rinforzare il reparto arretrato., a quanto sembra, ha individuato il sostituto. LaPressePartiamo da un presupposto; per Chiellini, esattamente come per Dybala, trovare il sostituto non sarà semplice perché si tratta ...

Advertising

Diegosper : @FuckTheMoviola @doctor_el86 @Vincenzodesa nedved insieme a paratici lo ha esonerato nel 2019. Non vedo che cosa po… - serioustony_ : @neecoloo tabula rasa in società(quindi anche nedved) e allenatore scelto dalla nuova società - RobertoSardo1 : @r1voluzionenera @cristinho15 @doctor_el86 @capuanogio Pirlo scelto da Agnelli Sarri da Paratici Per Nedved esiste… - lazebrafelice : @mirkonicolino Nedved è ormai una nota stonata. Ama tanto la Juve, ma è uno dei maggiori artefici della situazione… - octopaul_ : Magari fosse vera la storia di Nedved. Significa che qualcuno in dirigenza che capisce che non stiamo costruendo un… -