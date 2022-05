Nedved-Allegri | duro faccia a faccia dopo la finale di Coppa Italia | ecco cosa è successo

(Di venerdì 13 maggio 2022) La debacle subita ine per di più contro l'acerrima nemica Inter ha di fatto lasciato degli strascichi in casa Juventus, dove per la prima volta a distanza di 11 anni la stagione si...

Gazzetta_it : #Juventus, nervi tesi all'Olimpico. Prima nello spogliatoio, poi fra Nedved e Agnelli - capuanogio : ?? Dopo partita a nervi tesi per la #Juventus: duro confronto in spogliatoio e poi tra #Agnelli e #Nedved. Il ceco… - capuanogio : Negli spogliatoio dell'Olimpico scintille tra #Nedved e un nervosissimo #Allegri. La #Juventus ha cancellato i perm… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Juve, diverbio tra Allegri e Nedved dopo la finale di Coppa Italia persa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Juve, diverbio tra Allegri e Nedved dopo la finale di Coppa Italia persa -

Che anon piaccia il calcio disi è compreso da tempo ed è noto anche il ruolo avuto dal ceco nella separazione dell'estate 2019.fu anche tra quelli che indicarono Sarri come ...Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si riporta di un presunto pesante confronto tra Pavel, vicepresidente della Juventus, e il tecnico Massimilianodopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. L'alterco sarebbe avvenuto sotto agli occhi di Maurizio Arrivabene e Federico ...La Gazzetta dello Sport racconta di una sconfitta che ha lasciato alcuni strascichi: "Nervi tesi sul campo ma anche in albergo, dove la squadra ha fatto tappa in attesa di ripartire per Torino, prima ...La Juventus smentisce, seppur in via informale, la lite tra Nedved, Allegri ed Andrea Agnelli negli spoglitoi dell'Olimpico dopo il k.o dei bianconeri nella finale di Coppa Italia con ...