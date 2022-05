Navi russe cariche di grano rubato all'Ucraina vengono respinte dai porti del Mediterraneo e fanno rotta sulla Siria (Di venerdì 13 maggio 2022) La nave russa Matros Pozynich, che trasportava grano rubato all'Ucraina, è stata costretta ad attraccare nel porto Siriano di Latakia, dopo essere stata respinta da almeno un... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 13 maggio 2022) La nave russa Matros Pozynich, che trasportavaall', è stata costretta ad attraccare nel portono di Latakia, dopo essere stata respinta da almeno un...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli ucraini annunciano: 'Colpita la fregata russa Admiral Makarov'. Dubbi sul video. Il Cremlino smentisc… - ClaudioNonna : RT @assurdistan: Finora abbiamo visto navi da guerra russe trasformate dagli ucraini in sommergibili. Mai nessuna che diventa astronave. - Shabbat64 : @matteosalvinimi Vai in a processo per aver sadicamente trattenuto in mare, sotto il sole donne e bambini. Non c'er… - DFianoli : RT @BaglioniLaura: Per cercare il controllo del Mare di Azov le navi russe non potranno più neanche starnutire nel Baltico. - FabioBeatrice : Le navi russe non affondano . A volte gli ucraini le insegnano a diventare sommergibili. -