Nato, l’ombra del veto turco sull’adesione di Svezia e Finlandia: domani vertice a Berlino (Di venerdì 13 maggio 2022) Lo stop della Turchia all’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato sarà al centro di un confronto tra i ministri degli Esteri dei tre Paesi domani, 14 maggio, a Berlino. Oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito un «errore» il possibile ingresso di Stoccolma e Helsinki nell’Alleanza Atlantica. Ankara ha puntato il dito contro Svezia e Finlandia, accusandole di «ospitare terroristi del Pkk», il Partito dei Lavoratori del Kurdistan inviso a Erdogan. «Non abbiamo un’opinione positiva», ha detto il presidente turco, lasciando intendere che potrebbe porre il veto sull’adesione dei due Paesi. domani è atteso un confronto a Berlino, in occasione della ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) Lo stop della Turchia all’adesione diallasarà al centro di un confronto tra i ministri degli Esteri dei tre Paesi, 14 maggio, a. Oggi il presidenteRecep Tayyip Erdogan ha definito un «errore» il possibile ingresso di Stoccolma e Helsinki nell’Alleanza Atlantica. Ankara ha puntato il dito contro, accusandole di «ospitare terroristi del Pkk», il Partito dei Lavoratori del Kurdistan inviso a Erdogan. «Non abbiamo un’opinione positiva», ha detto il presidente, lasciando intendere che potrebbe porre ildei due Paesi.è atteso un confronto a, in occasione della ...

