Napoli, il Giro d’Italia ferma gli azzurri: salta l’allenamento del sabato (Di venerdì 13 maggio 2022) Giornata intensa di allenamento per il Napoli, che continua a preparare la prossima partita contro il Genoa valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il gruppo degli azzurri ha svolto una corposa seduta tattica poiché sabato non potrà allenarsi a causa dell’impossibilità di circolare per l’ottava tappa del Giro d’Italia 2022. La squadra, dunque, si ritroverà in ritiro nella serata di sabato e svolgerà il consueto risveglio muscolare nella mattinata di domenica. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Giornata intensa di allenamento per il, che continua a preparare la prossima partita contro il Genoa valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il gruppo degliha svolto una corposa seduta tattica poichénon potrà allenarsi a causa dell’impossibilità di circolare per l’ottava tappa del2022. La squadra, dunque, si ritroverà in ritiro nella serata die svolgerà il consueto risveglio muscolare nella mattinata di domenica. SportFace.

