Napoli-Genoa | buona la vendita dei biglietti

Al Maradona importante match per il Genoa in chiave salvezza Si preannuncia uno stadio Maradona gremito per la gara del Napoli contro il Genoa. La partita sarà l'ultima in casa del capitano del Napoli Lorenzo Insigne.La vicinanza e l'affetto anche in questa occasione non mancherà.Oggi si è svolta la seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center.Gli azzurri,come riporta il sito della Società,hanno preparato il match contro il Genoa in programma allo Stadio Maradona per la 37esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente partita a tema e lavoro tattico. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto l'intera seduta di gruppo.

