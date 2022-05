Napoli - Genoa | Spalletti | ' Tanti rimpianti ma siamo orgogliosi della Champions'

(Di venerdì 13 maggio 2022) Luciano, 13 maggio 2022 - Per presentare in conferenza stampa l'ultima gara interna del, quella contro ilin programma domenica 15 maggio alle 15 , Luciano...

Advertising

sscnapoli : ?? Biglietti #NapoliGenoa promo speciale: porta un amico allo stadio, il secondo biglietto lo paghi la metà e raddop… - cn1926it : #NapoliGenoa, i precedenti: azzurri imbattuti nelle ultime 12 gare - glooit : Serie A: Napoli-Genoa leggi su Gloo - tifatait : Napoli Genoa, Spalletti: ‘Il prossimo anno serviranno calciatori forti e ambiente pulito’. Video | … - mattiamaestri46 : Empoli-Salernitana 1-2 Udinese-Spezia 2-1 Verona-Torino 1-1 Roma-Venezia 2-0 Bologna-Sassuolo 1-1 Napoli-Genoa 2-0… -

Luciano Spalletti, 13 maggio 2022 - Per presentare in conferenza stampa l'ultima gara interna del, quella contro ilin programma domenica 15 maggio alle 15 , Luciano Spalletti anticipa all'antivigilia la consueta chiacchierata davanti a microfoni e taccuini: chiacchierata tra l'altro ...Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, F. Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. ...Nelle ultime ore sono terminati i biglietti delle tribune e restano disponibili solo i tagliandi per le curve inferiori apoli-Genoa, si va verso il tutto esaurito: restano disponibili i tagliandi per ...Per la 37/a giornata di Serie A in campo domenica alle ore 15: Napoli-Genoa. ''Domenica c'è una partita difficilissima con il Genoa e c'è anche un traguardo importante, cioè il podio, da raggiungere.