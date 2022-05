Napoli, Auriemma: “Situazione bollente, alcuni calciatori hanno chiesto la cessione per disaccordi con Spalletti” (Di venerdì 13 maggio 2022) Ai microfoni di Si Gonfia la Rete è intervenuto il giornalista partenopeo Raffaele Auriemma, il quale ha svelato che nello spogliatoio azzurro ci sarebbero alcuni calciatori non felici della permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. “Mi risulta che molti giocatori siano in disaccordo con Spalletti e qualcuno di loro ha anche chiesto di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Ai microfoni di Si Gonfia la Rete è intervenuto il giornalista partenopeo Raffaele, il quale ha svelato che nello spogliatoio azzurro ci sarebberonon felici della permanenza di Lucianosulla panchina del. “Mi risulta che molti giocatori siano in disaccordo cone qualcuno di loro ha anchedi L'articolo

Advertising

infoitsport : Auriemma: 'Osimhen, offerto stipendio da capogiro. Fabain, pericolo ritorsioni per il Napoli' - gabririzza : RT @KarlOne71: I vari Varriale, Auriemma, Alvino, ecc., da ieri sera stanno esultando e godendo, non poco, per la vittoria interista. Qual… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Auriemma: 'Napoli, tre club di Premier su Osimhen' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Auriemma: 'Napoli, tre club di Premier su Osimhen' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Auriemma: 'Napoli, tre club di Premier su Osimhen' -