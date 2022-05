Nadal: «Vivo prendendo antidolorifici, non posso continuare così, prima o poi dirò basta» (Di venerdì 13 maggio 2022) Rafa Nadal è di nuovo infortunato. Ieri, agli Internazionali di Roma, ha perso contro Shapovalov per un dolore al piede che gli impediva di correre. Un infortunio che preoccupa, a dieci giorni dall’inizio del Roland Garros, scrive Abc. Dopo la partita lo spagnolo ha parlato alla stampa e ha detto che prima o poi, a causa dei suoi problemi fisici, dovrà ritirarsi. Sente troppo dolore. «Verso la metà del secondo set ho sentito un forte dolore al piede. Non sono infortunato, sono un giocatore che convive con un infortunio. Non voglio togliere nulla a Shapovalov, ha giocato bene oggi, merito suo. Ma era impossibile per me giocare. Vedremo come andrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Non è un momento facile per me». Nadal continua: «Gioco perché mi rende felice, ma il dolore mi toglie quella felicità. Vivo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022) Rafaè di nuovo infortunato. Ieri, agli Internazionali di Roma, ha perso contro Shapovalov per un dolore al piede che gli impediva di correre. Un infortunio che preoccupa, a dieci giorni dall’inizio del Roland Garros, scrive Abc. Dopo la partita lo spagnolo ha parlato alla stampa e ha detto cheo poi, a causa dei suoi problemi fisici, dovrà ritirarsi. Sente troppo dolore. «Verso la metà del secondo set ho sentito un forte dolore al piede. Non sono infortunato, sono un giocatore che convive con un infortunio. Non voglio togliere nulla a Shapovalov, ha giocato bene oggi, merito suo. Ma era impossibile per me giocare. Vedremo come andrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Non è un momento facile per me».continua: «Gioco perché mi rende felice, ma il dolore mi toglie quella felicità....

