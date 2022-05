Musk sospende l’acquisto di Twitter (Di venerdì 13 maggio 2022) L’accordo per l’acquisto di Twitter è “temporaneamente sospeso”. Lo scrive in un tweet Elon Musk, il multimiliardario americano che nelle scorse settimane ha raggiunto un’intesa con la controparte per rilevare il social media. Non certo incapace di tenere tutti col fiato sospeso fino all’ultimo minuto, l’uomo più ricco del mondo (patrimonio stimato superiore ai 250 miliardi di dollari) ha ‘cinguettato’ oggi 13 maggio gettando i mercati finanziari nel panico. “L’accordo (per acquistare, ndr.) Twitter è temporaneamente sospeso” ha scritto in un tweet. Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonMusk) May 13, 2022 “In attesa di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 13 maggio 2022) L’accordo perdiè “temporaneamente sospeso”. Lo scrive in un tweet Elon, il multimiliardario americano che nelle scorse settimane ha raggiunto un’intesa con la controparte per rilevare il social media. Non certo incapace di tenere tutti col fiato sospeso fino all’ultimo minuto, l’uomo più ricco del mondo (patrimonio stimato superiore ai 250 miliardi di dollari) ha ‘cinguettato’ oggi 13 maggio gettando i mercati finanziari nel panico. “L’accordo (per acquistare, ndr.)è temporaneamente sospeso” ha scritto in un tweet.deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon(@elon) May 13, 2022 “In attesa di ...

Advertising

sole24ore : #Musk sospende l'accordo per l'acquisto di #Twitter, il titolo crolla nel premarket - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Musk sospende temporaneamente l'accordo per rilevare il social: ecco perché - SalvatoreBova1 : RT @baffi_francesco: 'Musk sospende l’accordo per l’acquisto di Twitter, il titolo crolla nel premarket'. Tutto come previsto. #salvinipor… - Giornaleditalia : #elonmusktwitter Twitter, Elon Musk sospende l’accordo per l'acquisizione: verifica degli account falsi in corso - frank9you : RT @becciagrilli79: Musk sospende l’accordo per l’acquisto di Twitter, il titolo crolla nel premarket - Il Sole 24 ORE @sole24ore https://t… -