Mourinho risponde a Barone e attacca l’AIA: “Ci siamo stancati!” (Di venerdì 13 maggio 2022) Continua la polemica tra José Mourinho e il dirigente della Fiorentina Joe Barone. Tutto ha inizio con il rigore fischiato ai padroni di casa al quinto minuto della sfida contro i capitolini. L’episodio ha lasciato strascichi anche all’interno dell’AIA, che infatti ha deciso di sospendere Banti, VAR di quella gara sino alla fine della stagione. Il dg fiorentino ha chiarito fermamente la propria posizione mercoledì in conferenza stampa: “Il rigore c’era e lo abbiamo visto bene, inutile fare polemiche che non esistono”. Come di consueto, non tarda ad arrivare la pronta risposta dello Special One: “siamo stanchi di arbitri Var puniti e sospesi solo dopo la nostra gara. Sospenderli vuol dire ammettere l’errore, ma a noi i punti chi li restituisce”. Sfida Roma Fiorentina La sfida tra i gigliati e i capitolini si ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 13 maggio 2022) Continua la polemica tra Josée il dirigente della Fiorentina Joe. Tutto ha inizio con il rigore fischiato ai padroni di casa al quinto minuto della sfida contro i capitolini. L’episodio ha lasciato strascichi anche all’interno del, che infatti ha deciso di sospendere Banti, VAR di quella gara sino alla fine della stagione. Il dg fiorentino ha chiarito fermamente la propria posizione mercoledì in conferenza stampa: “Il rigore c’era e lo abbiamo visto bene, inutile fare polemiche che non esistono”. Come di consueto, non tarda ad arrivare la pronta risposta dello Special One: “stanchi di arbitri Var puniti e sospesi solo dopo la nostra gara. Sospenderli vuol dire ammettere l’errore, ma a noi i punti chi li restituisce”. Sfida Roma Fiorentina La sfida tra i gigliati e i capitolini si ...

Advertising

sportface2016 : +++#Zeman risponde a #Mourinho: 'Lui in finale di #ConferenceLeague? Segno che quella coppa è di basso livello'+++ #Roma - lelloak : RT @LAROMA24: ?? #Mourinho risponde a #Zeman: «Auguri con un giorno di ritardo per il suo compleanno» #AsRoma #RomaVenezia - LAROMA24 : ?? #Mourinho risponde a #Zeman: «Auguri con un giorno di ritardo per il suo compleanno» #AsRoma #RomaVenezia - LAROMA24 : #Mourinho svela il colpevole del fallo...e #Kumbulla risponde: 'Ho preso solo la palla mister' #ASRoma ???????? ??… - Santiago_30h : RT @sportface2016: +++#Zeman risponde a #Mourinho: 'Lui in finale di #ConferenceLeague? Segno che quella coppa è di basso livello'+++ #Roma -