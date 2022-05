Mourinho “L'obiettivo della Roma è il 5°-6° posto” (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma (ITALPRESS) – Vincere “per essere padroni del nostro destino” per l'obiettivo “quinto o sesto posto”. Parola di Josè Mourinho alla vigilia dell'ultima sfida casalinga della sua Roma in un Olimpico sold out contro un Venezia che spera di prolungare all'ultima giornata l'agonia retrocessione. “Voglio finire quinto o sesto, cioè le posizioni che abbiamo occupato per quasi tutta la stagione – spiega il tecnico in conferenza stampa -. Spero non ci sia mancanza di concentrazione. Non abbiamo la rosa per fare una rotazione totale di formazione, ci manca l'esperienza adatta. Faremo un paio di cambi domani, un altro paio contro il Torino”. Niente rivoluzione quindi. Ma l'unico assente sarà Mkhitaryan: “Non bisogna gestirlo, è infortunato e non sarà neanche in panchina. Se recupera per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022)(ITALPRESS) – Vincere “per essere padroni del nostro destino” per l'“quinto o sesto”. Parola di Josèalla vigilia dell'ultima sfida casalingasuain un Olimpico sold out contro un Venezia che spera di prolungare all'ultima giornata l'agonia retrocessione. “Voglio finire quinto o sesto, cioè le posizioni che abbiamo occupato per quasi tutta la stagione – spiega il tecnico in conferenza stampa -. Spero non ci sia mancanza di concentrazione. Non abbiamo la rosa per fare una rotazione totale di formazione, ci manca l'esperienza adatta. Faremo un paio di cambi domani, un altro paio contro il Torino”. Niente rivoluzione quindi. Ma l'unico assente sarà Mkhitaryan: “Non bisogna gestirlo, è infortunato e non sarà neanche in panchina. Se recupera per la ...

