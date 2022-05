Mourinho | “Contro la Fiorentina la squadra era stanca | spero saremo concentrati per domani Mkhitaryan…”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 13 maggio 2022)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Venezia, gara valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. C’è il rischio che la Conference tolga la concentrazione? “di no. C’è gente interessata che noi finiamo ottavi con la speranza che vinciamo la finale, così sarebbe una cosa fantastica per il calcio italiano avere otto squadre in Europa però questo non si deve fare a costo di ingiustizie e mancanze di rispetto verso chi lavora tanto come noi. Non penso avremo una mancanza di concentrazione.la, laeravedremo lamigliore possibile? Mkhitaryan? “Mkhitaryan è infortunato, oggi non è neanche un dubbio per. È completamente ...