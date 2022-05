Mountain Bike, iscrizioni agli sgoccioli per la terza edizione della XCO Monti di Eboli (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) – Torna alla ribalta del fuoristrada regionale campano la Rampikevoli Mtb che domenica 15 maggio ripropone all’attenzione degli amanti delle ruote grasse una nuova edizione contrassegnata dal numero tre della XCO Monti di Eboli. Uno spettacolo da non perdere, adrenalinico per chi partecipa in sella alle due ruote e avvincente agli occhi del neofita della Mountain Bike per merito del sodalizio Ebolitano presieduto da Michele Senatore: “Quest’idea è nata dopo poco la nascita della nostra associazione, però sapevamo di essere ancora inesperti e ci potevano essere delle lacune, però abbiamo dato il massimo tirando su un’ottima riuscita, in più abbiamo abbinato allo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Torna alla ribalta del fuoristrada regionale campano la Rampikevoli Mtb che domenica 15 maggio ripropone all’attenzione degli amanti delle ruote grasse una nuovacontrassegnata dal numero treXCOdi. Uno spettacolo da non perdere, adrenalinico per chi partecipa in sella alle due ruote e avvincenteocchi del neofitaper merito del sodaliziotano presieduto da Michele Senatore: “Quest’idea è nata dopo poco la nascitanostra associazione, però sapevamo di essere ancora inesperti e ci potevano essere delle lacune, però abbiamo dato il massimo tirando su un’ottima riuscita, in più abbiamo abbinato allo ...

