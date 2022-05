MotoGP, Quartararo sul GP di Francia: “Mi sento a casa, le sensazioni sono ottime in vista della gara” (Di venerdì 13 maggio 2022) Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, ha espresso tutte le sue ottime sensazioni in vista del GP di Francia, gara di casa per lui. “Per me venire qui è sempre molto bello perché mi trovo in casa mia”. Grande felicità dunque per il francese, che commenta così le sue prime prove in pista: “Oggi sono andato bene, ho tenuto un buon passo. La moto va bene altrimenti non si fanno i risultati che ho fatto, ma certamente non tutto è perfetto”. il pilota infatti aggiunge sulla sua moto: “Manca un po’ di potenza, ma per fare questi risultati ci vuole una moto che sia al massimo”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Il pilotaYamaha, Fabio, ha espresso tutte le sueindel GP didiper lui. “Per me venire qui è sempre molto bello perché mi trovo inmia”. Grande felicità dunque per il francese, che commenta così le sue prime prove in pista: “Oggiandato bene, ho tenuto un buon passo. La moto va bene altrimenti non si fanno i risultati che ho fatto, ma certamente non tutto è perfetto”. il pilota infatti aggiunge sulla sua moto: “Manca un po’ di potenza, ma per fare questi risultati ci vuole una moto che sia al massimo”. SportFace.

