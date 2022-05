MotoGP GP Francia 2022 | incendio nel bar del paddock | tanta paura | nessun ferito

(Di venerdì 13 maggio 2022)ininper lo scoppio di unnella parte superiore deldella pista a Le Mans. Dopo le prove libere 1 della classe regina, secondo quanto riporta Sky Sport, è scoppiato un rogo scaturito da problemi elettrici a uno dei fornelli. Le fiamme si sono poi propagate in tutta la struttura. Per fortuna tutti sono scappati in tempo dal locale e non si registrano feriti o intoppi, ma solo tanto spavento. SportFace.

